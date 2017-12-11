 Pınar Karşıyaka'nın rakibi Sassari – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    'nın rakibi Sassari

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>'nın rakibi Sassari

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda geçen hafta Monaco yenilgisiyle 7 maçlık ilk periyodu 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2'nci sırada tamamlayan , yarın Dinamo Sassari'yi ağırlayacak.

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi. Karşıyaka'da ayak bileğinde sakatlık bulunan DJ Kennedy ve ligdeki son Tofaş maçında dizinden sakatlanan Berk görev yapamayacak. Karşıyaka, rakibini İtalya'daki ilk grup maçında 88-87 yenmişti.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:27
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