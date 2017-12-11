Galatasaray'ın rakibi Buducnost VOLI
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Bu organizasyondaki 7 maçında 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı takım, 5. durumda bulunurken, rakibi Buducnost VOLI ise 4 galibiyetle 2. sırada yer alıyor.
ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda 8. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1. Bayern Munih
|7
|0
|603
|492
|14
|2. Buducnost VOLI
|4
|3
|557
|547
|11
|3. Grissin Bon
|3
|4
|498
|527
|10
|4. Lietkabelis
|3
|4
|550
|580
|10
|5. Galatasaray Odeabank
|2
|5
|542
|564
|9
|6. Hapoel Bank Yahav
|2
|5
|548
|588
|9
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
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İstanbul efendisi Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
İSTANBULUN EFENDİSİ TRABZONSPOR ULAN
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Emre Mor için tam zamanı
Toplam 3
Yorum
seko valbuena çok top tutuyor bireysel oynuyor diye yedek kalırken daha kötüsü emre mor feneremi gelecek çok komik yaa
-
BASTIRma
Toplam 11
Yorum
bjk advers Beşiktaş maçı kazanacağını maça başladığında belli ediyor Kayseride ağır çekim sanki üç dört sıfır önde, maçı rölantide tutan birtakım vardı
Galatasaray'ın rakibi Buducnost VOLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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