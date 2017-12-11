 Galatasaray'ın rakibi Buducnost VOLI – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Galatasaray'ın rakibi Buducnost VOLI

    Galatasaray'ın rakibi Buducnost VOLI

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi konuk edecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Bu organizasyondaki 7 maçında 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı takım, 5. durumda bulunurken, rakibi Buducnost VOLI ise 4 galibiyetle 2. sırada yer alıyor.

    ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda 8. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım G M A Y Puan
    1. Bayern Munih 7 0 603 492 14
    2. Buducnost VOLI 4 3 557 547 11
    3. Grissin Bon 3 4 498 527 10
    4. Lietkabelis 3 4 550 580 10
    5. Galatasaray Odeabank 2 5 542 564 9
    6. Hapoel Bank Yahav 2 5 548 588 9
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:09
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