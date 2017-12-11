Fener farklı

Yeşilgiresun’a evinde fark atan Sarı-lacivertliler, ligdeki 8. galibiyetini aldı. Karşılaşmada; Melli, Guduric, Ahmet ve Datome çift hanelere ulaştılar

F.Bahçe Doğuş, içeridedışarıda rakip tanımıyor, önüne geleni ezip geçiyor... Cuma akşamı Barcelona'yı yıkan Kanarya, dün de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ağırladığı Yeşilgiresun Belediye'yi farklı geçti: 85-72. İlk çeyreği 26-16, devreyi de 51-34 galip kapayan sarı-lacivertliler, ligdeki 8. zaferini elde etti.



TRABZON MAĞLUP

Ligde oynanan diğer karşılaşmalarda Eskişehir Basket, Trabzonspor'u 90-72 mağlup etti. Eskişehir, karşılaşmanın devresini de 49-41 önde tamamladı. Trabzon'da Green'in kaydettiği 24 sayı yenilgiyi önleyemedi. Banvit-İstanbul BB maçında ise misafir ekip parkeden 72-69 galip ayrıldı.