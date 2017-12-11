Demir İnşaat Büyükçekmece'de transfer

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ve bölgesindeki çocukları ve gençleri bir çatı altında toplamayı hedefleyen kulübümüz, buna bir örnek olarak kendi içinden çıkan Deniz Kılıçlı'yı da transfer etti. Deniz Kılıçlı'ya 'evine hoş geldin' diyoruz." denildi. Deniz Kılıçlı, 2.06 boyunda ve 4 numara pozisyonunda forma giyiyor.