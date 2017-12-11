 Demir İnşaat Büyükçekmece'de transfer – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    'de transfer

    Demir İnşaat Büyükçekmece'de transfer

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Trabzonspor forması giyen Deniz Kılıçlı'yı transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ve bölgesindeki çocukları ve gençleri bir çatı altında toplamayı hedefleyen kulübümüz, buna bir örnek olarak kendi içinden çıkan Deniz Kılıçlı'yı da transfer etti. Deniz Kılıçlı'ya 'evine hoş geldin' diyoruz." denildi. Deniz Kılıçlı, 2.06 boyunda ve 4 numara pozisyonunda forma giyiyor.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:11
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