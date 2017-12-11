Demir İnşaat Büyükçekmece'de transfer
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece, Trabzonspor forması giyen Deniz Kılıçlı'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ve bölgesindeki çocukları ve gençleri bir çatı altında toplamayı hedefleyen kulübümüz, buna bir örnek olarak kendi içinden çıkan Deniz Kılıçlı'yı da transfer etti. Deniz Kılıçlı'ya 'evine hoş geldin' diyoruz." denildi. Deniz Kılıçlı, 2.06 boyunda ve 4 numara pozisyonunda forma giyiyor.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:11
-
G.Saray'da Muslera düşüşte
Toplam 7
Yorum
70 acemi yönetim yedek diye emekli kaleci aldılar bir oyuncu alırken yetiştirme yi düşünün .burumanın yerine hangi oyuncu geldi
-
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Fenerbahçe...
Toplam 12
Yorum
arsen l. Gökhan niye üye olacakmış ki.BJK de oynayan BJK li olacak diye kaide yok.İçinden geliyorsa olsun.Ayrıca BJK FB her takım dost olmalıdır.
-
Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu
Toplam 58
Yorum
BelcikaliAslan zor bir rakip, ama ustesinden gelir insallah bjk. basarilar simdiden.
Demir İnşaat Büyükçekmece'de transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.