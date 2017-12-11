Anadolu Efes'ten kritik galibiyet

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 25-20, ilk yarıyı ise 47-37 önde kapattı. 2'nci yarıda da vites düşürmeyen İstanbul ekibi, 3'üncü periyodu 67-54, maçı da 83-68 kazanarak 7'nci galibiyetine uzandı. Ligin yeni ekibi Sakarya BŞB Basketbol ise bu skorla birlikte 5'inci mağlubiyetini almış oldu.



Mücadelenin en skorer ismi attığı 23 sayıyla Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac olurken, Sakarya temsilcisinden Nikola Jankovic 16 sayı üretti.



PERASOVIC: "SON ÇEYREKTE KAZANMASINI BİLDİK"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasının kapanış maçında sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 83-68 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, son çeyrekteki performanslarıyla kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, "Maça fiziksel olarak üstün bir Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a karşı başladık. Rakibimiz Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en iyi ve sürpriz takımlarından bir tanesi. Üç sayılık atışlarda kötü yüzdeyle oynasak da geçiş hücumları ile pivotlarımızdan bulduğumuz sayılarla hücumda etkili olduk. Son çeyreğe kadar maç ortadaydı ama son çeyrekte kazanmasını bildik." diye konuştu.

Anadolu Efes oyuncularından Birkan Batuk da maçın zor geçeceğini bildiklerini vurgulayarak, "Maça iyi ve sert başladık. Ortaya koyduğumuz sert savunma bize galibiyeti getirdi. Ribauntlarda hem kısalar hem de uzunlar iyi bir mücadele gösterdiler. THY Avrupa Ligi'nde bu hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Umarım o maçı da kazanarak play-off iddiamızı devam ettiririz." şeklinde görüş belirtti.

- Sakarya Büyükşehir Belediyespor cephesi

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak, galibiyetinden ötürü Anadolu Efes'i tebrik etti.

Oyuncularının maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadığını belirten Ernak, "Beş gün sonra başka bir maçımız var. Maç içerisinde yaptığımız itirazın sonucunu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Metecan Birsen ise "Elimizden geldiği kadarıyla mücadele ettik. Dunston ve Stimac'ın etkili olacağını biliyorduk ama onları durduramadık." değerlendirmesinde bulundu.