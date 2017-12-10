 Yakın Doğu’dan 56 sayı fark – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Yakın Doğu’dan 56 sayı fark

    Yakın Doğu’dan 56 sayı fark
    Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu, Bornova'yı deplasmanda 93-37 yendi. Diğer sonuçlar: Adana-AGÜ: 56-72, G.Saray- Canik: 78-86, Orman Gençlik-Botaş: 67-72, İstanbul Üni.-Beşiktaş: ?-? BUGÜN: 14.00: Mersin BŞB-Hatay BŞB, 16.00: F.Bahçe-Çukurova
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
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