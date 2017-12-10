 Daçka geç açıldı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Daçka geç açıldı

    Daçka geç açıldı
    Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka konuk ettigi Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 75-57 mağlup etti. Devreye 32-35 geride giren yeşil-siyahlılar, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 18 sayı farkla kazanarak evindeki 5. galibiyetine imza attı.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
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