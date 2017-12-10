 Beşiktaş potada rakip tanımıyor – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş potada rakip tanımıyor

    Beşiktaş potada rakip tanımıyor
    BASKETBOL Ligi'nin 10. haftasında sahasında Gaziantep'e konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, zafere uzandı. Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam eden siyah-beyazlılar, ligde üst üste 7. maçını kazandı. İlk yarıyı 38-26 önde kapatan Kartal, salondan 69-62'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın en skorer ismi 21 sayıyla ev sahinden Lyons oldu.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş potada rakip tanımıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN