Beşiktaş potada rakip tanımıyor

BASKETBOL Ligi'nin 10. haftasında sahasında Gaziantep'e konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, zafere uzandı. Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam eden siyah-beyazlılar, ligde üst üste 7. maçını kazandı. İlk yarıyı 38-26 önde kapatan Kartal, salondan 69-62'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın en skorer ismi 21 sayıyla ev sahinden Lyons oldu.