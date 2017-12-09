Erman Kunter: ''Seri yakalamak istiyoruz''
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak'ı 87-81 yendikleri maçın ikinci yarısında iyi savunma yaptıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kunter, güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Maçın ikinci yarısında daha iyiydik. İkinci yarı 34 sayı yedik. Bu durum oyunun akışını değiştirdi. Fakat çok basit sayılar yiyoruz. Avrupa maçından sonra konsantrasyon eksikliği oluyor. İyi bir galibiyetti. Üst üste maç kazanıp, seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.
MURATBEY UŞAK CEPHESİ
Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz ise yaptıkları basit hatalardan dolayı maçı kaydettiklerini ifade etti.
Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını anlatan Bulkaz, şunları kaydetti:
"Son saniyeye kadar maçın içindeydik. Karar anında 3 tane boş atış kaçırdık ve dönüşte Galatasaray sayılar buldu. Belki de stres bu hataları yaptırıyor. 10 oyuncumuz da skora katkı verdi. Basit hatalar yapmasaydık Galatasaray'ı 80 sayının altında tutabilirdik. Evimizde 3 kritik maç var. Bunları kazanmak istiyoruz."
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:14
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Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
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