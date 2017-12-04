Zafer Sakarya’nın: 81-76

BASKETBOL Ligi'nde günün diğer karşılaşmaları da çekişmeli geçti. Sakarya BB, Banvit'i konuk ederken, ev sahibi ekip mücadeleden 81-76 zaferle ayrıldı. Banvit devreyi 40-31 önde geçmesine rağmen 3 ve 4. periyatlarda hücumda etkili olamadı. Yeşilgiresun-Pınar Karşıyaka maçında ise kazanan Karadeniz ekibi oldu. Giresun özellikle 2. çeyrekten itibaren etkili oyunuyla 94-79 yendi.