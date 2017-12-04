 Zafer Sakarya’nın: 81-76 – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Zafer Sakarya’nın: 81-76

    Zafer Sakarya’nın: 81-76
    BASKETBOL Ligi'nde günün diğer karşılaşmaları da çekişmeli geçti. Sakarya BB, Banvit'i konuk ederken, ev sahibi ekip mücadeleden 81-76 zaferle ayrıldı. Banvit devreyi 40-31 önde geçmesine rağmen 3 ve 4. periyatlarda hücumda etkili olamadı. Yeşilgiresun-Pınar Karşıyaka maçında ise kazanan Karadeniz ekibi oldu. Giresun özellikle 2. çeyrekten itibaren etkili oyunuyla 94-79 yendi.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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