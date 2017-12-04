Potada temsilcilerimiz sahne alıyor
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'ne verilen 2 hafta aranın ardından 7. hafta mücadeleleriyle devam edilecek.
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakaları nedeniyle 2 hafta maç oynanmayan organizasyonda yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü dokuzar karşılaşma oynanacak. Türk temsilcilerinin Fransız ekipleriyle karşılaşacağı 7. haftada Gaziantep Basketbol, yarın saat 20.00'de Elan Chalon'u ağırlarken, Banvit ise TSİ 22.30'da Strasbourg'a konuk olacak.
Kupada 6 Aralık Çarşamba günü Beşiktaş Sompo Japan, saat 20.00'de Nanterre ile İstanbul'da, Pınar Karşıyaka ise deplasmanda TSİ 22.30'da Monaco ile karşı karşıya gelecek.
PUAN DURUMLARI
Organizasyonda 7. maçlar öncesinde A Grubu'nda Monaco, B Grubu'nda Neptunas, C Grubu'nda Umana Reyer ve D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan lider durumda bulunuyor.
Gruplarda son puan durumu şöyle:
A Grubu
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Monaco
|6
|6
|0
|501
|381
|12
|2.
|Pınar Karşıyaka
|6
|5
|1
|551
|524
|11
|3.
|EWE Baskets
|6
|4
|2
|540
|510
|10
|4.
|Dinamo Sassari
|6
|2
|4
|492
|504
|8
|5.
|Murcia
|6
|2
|4
|458
|485
|8
|6.
|Enisey
|6
|2
|4
|465
|502
|8
|7.
|Juventus Utena
|6
|2
|4
|468
|521
|8
|8.
|UNET Holon
|6
|1
|5
|457
|505
|7
B Grubu
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Neptunas
|6
|5
|1
|531
|450
|11
|2.
|Iberostar Tenerife
|6
|5
|1
|481
|401
|11
|3.
|MHP Riesen
|6
|5
|1
|523
|444
|11
|4.
|Ventspils
|6
|3
|3
|446
|449
|9
|5.
|Elan Chalon
|6
|2
|4
|427
|436
|8
|6.
|Gaziantep Basketbol
|6
|2
|4
|462
|545
|8
|7.
|PAOK
|6
|1
|5
|419
|482
|7
|8.
|Capo d'Orlando
|6
|1
|5
|363
|445
|7
C Grubu
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Umana Reyer
|6
|5
|1
|514
|475
|11
|2.
|Strasbourg
|6
|4
|2
|461
|444
|10
|3.
|Banvit
|6
|4
|2
|477
|464
|10
|4.
|Movistar Estudiantes
|6
|3
|3
|484
|471
|9
|5.
|medi Bayreuth
|6
|3
|3
|493
|481
|9
|6.
|AEK
|6
|3
|3
|517
|507
|9
|7.
|Rosa Radom
|6
|1
|5
|422
|473
|7
|8.
|Petrol Olimpija
|6
|1
|5
|449
|502
|7
D Grubu
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Beşiktaş Sompo Japan
|6
|5
|1
|449
|393
|11
|2.
|Nanterre
|6
|5
|1
|486
|441
|11
|3.
|CEZ Nymburk
|6
|3
|3
|473
|460
|9
|4.
|Sidigas Avellino
|6
|3
|3
|448
|438
|9
|5.
|Aris
|6
|3
|3
|399
|439
|9
|6.
|Stelmet Zielona
|6
|2
|4
|447
|460
|8
|7.
|Oostende
|6
|2
|4
|408
|448
|8
|8.
|Telekom Baskets
|6
|1
|5
|432
|463
|7
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:33
-
Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 7
Yorum
yaşar ersoyu Bu adam futboldan ve yöneticilikten anlamıyor.Sağlıksız bir düşünce yapısı var.Dört derby maçı kaybedersen 12 puan ediyorSezonda 24 puan
-
Memnuniyetle kovarız
Toplam 9
Yorum
bjk İlk yarı sonunda hepiniz çok iyi oynuyoruz diyordunuz ?
-
Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 7
Yorum
shiqptar ALI KOC BASKAN , ALWX I HOCAMIZ GORMEK ISTIYORUZ
Potada temsilcilerimiz sahne alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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