 Potada temsilcilerimiz sahne alıyor – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Potada temsilcilerimiz sahne alıyor

    Potada temsilcilerimiz sahne alıyor

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'ne verilen 2 hafta aranın ardından 7. hafta mücadeleleriyle devam edilecek.

    2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakaları nedeniyle 2 hafta maç oynanmayan organizasyonda yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü dokuzar karşılaşma oynanacak. Türk temsilcilerinin Fransız ekipleriyle karşılaşacağı 7. haftada Gaziantep Basketbol, yarın saat 20.00'de Elan Chalon'u ağırlarken, Banvit ise TSİ 22.30'da Strasbourg'a konuk olacak.

    Kupada 6 Aralık Çarşamba günü , saat 20.00'de Nanterre ile İstanbul'da, Pınar Karşıyaka ise deplasmanda TSİ 22.30'da Monaco ile karşı karşıya gelecek.

    PUAN DURUMLARI
    Organizasyonda 7. maçlar öncesinde A Grubu'nda Monaco, B Grubu'nda Neptunas, C Grubu'nda Umana Reyer ve D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan lider durumda bulunuyor.

    Gruplarda son puan durumu şöyle:

    A Grubu

    S Takım O G M A Y P
    1. Monaco 6 6 0 501 381 12
    2. Pınar Karşıyaka 6 5 1 551 524 11
    3. EWE Baskets 6 4 2 540 510 10
    4. Dinamo Sassari 6 2 4 492 504 8
    5. Murcia 6 2 4 458 485 8
    6. Enisey 6 2 4 465 502 8
    7. Juventus Utena 6 2 4 468 521 8
    8. UNET Holon 6 1 5 457 505 7

    B Grubu

    S Takım O G M A Y P
    1. Neptunas 6 5 1 531 450 11
    2. Iberostar Tenerife 6 5 1 481 401 11
    3. MHP Riesen 6 5 1 523 444 11
    4. Ventspils 6 3 3 446 449 9
    5. Elan Chalon 6 2 4 427 436 8
    6. Gaziantep Basketbol 6 2 4 462 545 8
    7. PAOK 6 1 5 419 482 7
    8. Capo d'Orlando 6 1 5 363 445 7

    C Grubu

    S Takım O G M A Y P
    1. Umana Reyer 6 5 1 514 475 11
    2. Strasbourg 6 4 2 461 444 10
    3. Banvit 6 4 2 477 464 10
    4. Movistar Estudiantes 6 3 3 484 471 9
    5. medi Bayreuth 6 3 3 493 481 9
    6. AEK 6 3 3 517 507 9
    7. Rosa Radom 6 1 5 422 473 7
    8. Petrol Olimpija 6 1 5 449 502 7

    D Grubu

    S Takım O G M A Y P
    1. Beşiktaş Sompo Japan 6 5 1 449 393 11
    2. Nanterre 6 5 1 486 441 11
    3. CEZ Nymburk 6 3 3 473 460 9
    4. Sidigas Avellino 6 3 3 448 438 9
    5. Aris 6 3 3 399 439 9
    6. Stelmet Zielona 6 2 4 447 460 8
    7. Oostende 6 2 4 408 448 8
    8. Telekom Baskets 6 1 5 432 463 7
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:33
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