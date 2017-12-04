Potada temsilcilerimiz sahne alıyor

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakaları nedeniyle 2 hafta maç oynanmayan organizasyonda yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü dokuzar karşılaşma oynanacak. Türk temsilcilerinin Fransız ekipleriyle karşılaşacağı 7. haftada Gaziantep Basketbol, yarın saat 20.00'de Elan Chalon'u ağırlarken, Banvit ise TSİ 22.30'da Strasbourg'a konuk olacak.

Kupada 6 Aralık Çarşamba günü Beşiktaş Sompo Japan, saat 20.00'de Nanterre ile İstanbul'da, Pınar Karşıyaka ise deplasmanda TSİ 22.30'da Monaco ile karşı karşıya gelecek.

PUAN DURUMLARI

Organizasyonda 7. maçlar öncesinde A Grubu'nda Monaco, B Grubu'nda Neptunas, C Grubu'nda Umana Reyer ve D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan lider durumda bulunuyor.

Gruplarda son puan durumu şöyle:

A Grubu

S Takım O G M A Y P 1. Monaco 6 6 0 501 381 12 2. Pınar Karşıyaka 6 5 1 551 524 11 3. EWE Baskets 6 4 2 540 510 10 4. Dinamo Sassari 6 2 4 492 504 8 5. Murcia 6 2 4 458 485 8 6. Enisey 6 2 4 465 502 8 7. Juventus Utena 6 2 4 468 521 8 8. UNET Holon 6 1 5 457 505 7

B Grubu

S Takım O G M A Y P 1. Neptunas 6 5 1 531 450 11 2. Iberostar Tenerife 6 5 1 481 401 11 3. MHP Riesen 6 5 1 523 444 11 4. Ventspils 6 3 3 446 449 9 5. Elan Chalon 6 2 4 427 436 8 6. Gaziantep Basketbol 6 2 4 462 545 8 7. PAOK 6 1 5 419 482 7 8. Capo d'Orlando 6 1 5 363 445 7

C Grubu

S Takım O G M A Y P 1. Umana Reyer 6 5 1 514 475 11 2. Strasbourg 6 4 2 461 444 10 3. Banvit 6 4 2 477 464 10 4. Movistar Estudiantes 6 3 3 484 471 9 5. medi Bayreuth 6 3 3 493 481 9 6. AEK 6 3 3 517 507 9 7. Rosa Radom 6 1 5 422 473 7 8. Petrol Olimpija 6 1 5 449 502 7

D Grubu