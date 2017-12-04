Pınar Karşıyaka'da yasak kalkıyor
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transfer yasağının kaldırılacağı öğrenildi.
Ligde düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan yeşil-kırmızılılara sponsor olan Yaşar Holding'in yasağı kaldırıp takıma takviye yapılması için gerekli finansmanı sağladığı belirtildi. Karşıyaka eski basketbolcularına yaklaşık 1.8 milyon TL ödeme yaparak transfer tahtasını açacak. İzmir temsilcisi ekonomik sorunlar nedeniyle ligde 4 yabancıyla mücadele eden tek takım konumunda.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:58
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 21
Yorum
gs çare fatih terim baskasına gerek yok macera aramayın bu kadroyu 1 de sol bek alınırsa imparator şampiyon yapar
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 21
Yorum
Ozi Taylan GS nin özellikle yerli rotasyonu zayıf.Ne Yusuf Yazıcısı, ne Potuk ne Ozan nede Oğuzhan'ı var. Tudor ise çok acemi.Hayal dünyasında.
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 38
Yorum
öğretici önündeki 11 maçlık kolay fikstürü kazansın, sonra kovulsun içerde de derbi kazanamaz bu korkak ! son 9 hafta kim gelse daha çok puan alır !
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