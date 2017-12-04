Pınar Karşıyaka'da moraller bozuk
Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'a 94-79 mağlup olarak galibiyet serisi yakalayamayan Pınar Karşıyaka'da moraller bozuldu.
Yeşil-kırmızılıların Antrenörü Aleksander Trifunovic, Giresun'da kötü bir oyun sergilediklerini söyledi. Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Trifunovic, "Ne yazık ki iyi değildik. Diğer takımlara karşı oynadığımız gibi mücadele edemedik. Kötü oyun mağlubiyeti getirdi" dedi. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Karşıyaka gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. A Grubu'nda oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan Pınar Karşıyaka, çarşamba günü Fransız temsilcisi lider Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:24
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
GÖKHAN S SÜper başlığı az olmuş DİZEL FENER .....
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BU TAKIM BENİ ÇOK GÜLDÜRÜYOR 2 HAFTA ÖNCE ÖYLEYDİ.., ŞİMDİ BÖYLE YOK OLMADI SÜPER FENER DAHA OLMADI UZAY TAKIMI... :)
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Çare Fatih Terim
Toplam 26
Yorum
TRFTR öyle bir teknik ekip getirinki bundan sonraki tüm maçlarda,gs den büyük yok gerçeği her kesimde kabul edilsin sahaya çıkmadan rakip kabul et
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