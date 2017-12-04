 Gaziantep Basketbol'un konuğu Elan Chalon – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    'un konuğu Elan Chalon

    <a href="/index/gaziantep-basketbol?id=42209247-1823-4d41-a0f1-9d791338ab57" class="" rel="tag">Gaziantep Basketbol</a>'un konuğu Elan Chalon

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 7. maçında yarın Fransız rakibi Elan Chalon'u konuk edecek.

    Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de üst üste 6 maçta yaşadığı yenilgilerin ardından 9. haftada Muratbey Uşak'ı 75-67 mağlup eden , Avrupa mücadelesindeki 4 maçlık yenilgi serisine de son vermeyi hedefliyor. B Grubu'nda 2 galibiyeti olan , 8 puanla 6. sırada yer alırken, aynı puanlı rakibi ise averajla 5. durumda bulunuyor.

    MARKOVİC'DEN TARAFTARA ÇAĞRI
    Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, yaptığı açıklamada, ligdeki moralin Avrupa'ya da yansıyacağına inandığını dile getirdi.

    Galibiyet hedeflediklerini anlatan Markovic, "Bu ligi uzun zamandır bilen birisiyim. O yüzden Gaziantep taraftarının ne kadar ateşli ve takımlarına ne kadar gönülden bağlı olduğunu biliyorum. Taraftarımızın desteğiyle Avrupa'da da çıkış yakalayabileceğimize inanıyorum. O yüzden tüm taraftarımızı yarın salona bekliyorum. El ele verip üzerimizdeki kara bulutları dağıtalım." diye konuştu.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:18
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