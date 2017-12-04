Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de üst üste 6 maçta yaşadığı yenilgilerin ardından 9. haftada Muratbey Uşak'ı 75-67 mağlup eden Gaziantep Basketbol, Avrupa mücadelesindeki 4 maçlık yenilgi serisine de son vermeyi hedefliyor. B Grubu'nda 2 galibiyeti olan Gaziantep Basketbol, 8 puanla 6. sırada yer alırken, aynı puanlı rakibi ise averajla 5. durumda bulunuyor.

MARKOVİC'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, yaptığı açıklamada, ligdeki moralin Avrupa'ya da yansıyacağına inandığını dile getirdi.

Galibiyet hedeflediklerini anlatan Markovic, "Bu ligi uzun zamandır bilen birisiyim. O yüzden Gaziantep taraftarının ne kadar ateşli ve takımlarına ne kadar gönülden bağlı olduğunu biliyorum. Taraftarımızın desteğiyle Avrupa'da da çıkış yakalayabileceğimize inanıyorum. O yüzden tüm taraftarımızı yarın salona bekliyorum. El ele verip üzerimizdeki kara bulutları dağıtalım." diye konuştu.