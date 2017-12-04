Gaziantep Basketbol'un konuğu Elan Chalon
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 7. maçında yarın Fransız rakibi Elan Chalon'u konuk edecek.
Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de üst üste 6 maçta yaşadığı yenilgilerin ardından 9. haftada Muratbey Uşak'ı 75-67 mağlup eden Gaziantep Basketbol, Avrupa mücadelesindeki 4 maçlık yenilgi serisine de son vermeyi hedefliyor. B Grubu'nda 2 galibiyeti olan Gaziantep Basketbol, 8 puanla 6. sırada yer alırken, aynı puanlı rakibi ise averajla 5. durumda bulunuyor.
MARKOVİC'DEN TARAFTARA ÇAĞRI
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, yaptığı açıklamada, ligdeki moralin Avrupa'ya da yansıyacağına inandığını dile getirdi.
Galibiyet hedeflediklerini anlatan Markovic, "Bu ligi uzun zamandır bilen birisiyim. O yüzden Gaziantep taraftarının ne kadar ateşli ve takımlarına ne kadar gönülden bağlı olduğunu biliyorum. Taraftarımızın desteğiyle Avrupa'da da çıkış yakalayabileceğimize inanıyorum. O yüzden tüm taraftarımızı yarın salona bekliyorum. El ele verip üzerimizdeki kara bulutları dağıtalım." diye konuştu.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:18
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Manisa daha çok zorladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie :) o değil de negredo Gsli futbolcuların içinden geçip gol attıyaaa :DD başka bişey demiyom :DD
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 12
Yorum
Perde Arkası Son iki sezondur kim şampiyon oldu? Fener en son ne zaman şampiyon oldu? Sadece laf söylemekle bu iş olmuyor. Biraz da destekli konuşmalı.
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Beşiktaş ve F.Bahçe Fransız forvet için kapışacak
Toplam 4
Yorum
o öyle değil nerden baksan 4tane attığı yüzde yüz gollük kilit pas var mücadelesi golü daha ne yapcak Cenk senin rüyalarını süsleyecek kadar küçük değil.
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