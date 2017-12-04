 F.Bahçe'den Trabzonspor'a suç duyurusu – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe'den Trabzonspor'a suç duyurusu

    F.Bahçe'den Trabzonspor'a suç duyurusu

    Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor- Doğuş müsabakasında meydana gelen istenmeyen olaylara atıfta bulunularak, "Karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Kulübü Başkanı'nın hakaret ile iftira dolu açıklamalarıyla ilgili, tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:38
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