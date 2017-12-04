F.Bahçe'den Trabzonspor'a suç duyurusu
Fenerbahçe Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş müsabakasında meydana gelen istenmeyen olaylara atıfta bulunularak, "Karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı'nın hakaret ile iftira dolu açıklamalarıyla ilgili, tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:38
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Fener atıyor, Kartal yemiyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ sonuna kadar katılıyorum fb-bjk maçında bjk fenerin biletini kesecekti ama hakem faktörü öne çıktı yayıncı kuruluş operasyonu bunlar...
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 45
Yorum
70 senelik bütün g.s. sana desdek verirken bunu karşına alma bu işi seviyorsun ama hala 2 seneden beri berber olamadın yazık bu takıma ,taraftara.
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 43
Yorum
KÖRFEZ Bu adamin kredisi nerden geliyorcok merak ediyorum daha ne bekliyorsunuz 9 puan öndeydik geldi gecdiler bizi bir an önce gönderin.saygilari
F.Bahçe'den Trabzonspor'a suç duyurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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