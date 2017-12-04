F.Bahçe'den Trabzonspor'a suç duyurusu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş müsabakasında meydana gelen istenmeyen olaylara atıfta bulunularak, "Karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı'nın hakaret ile iftira dolu açıklamalarıyla ilgili, tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.