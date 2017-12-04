 Eskişehir Basket'te hazırlıklar başlıyor – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    'te hazırlıklar başlıyor

    Eskişehir Basket'te hazırlıklar başlıyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor’u ağırlayacak olan ’te zorlu maçın hazırlıkları başlıyor.

    Ligin 9. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi deplasmanda 72-79 mağlup eden , 9. hafta sonunda 6 galibiyet 3 mağlubiyetle 4. sırada kendisine yer buldu. Siyah-Kırmızılı ekip 10. haftada Trabzonspor'u konuk edecekken, zorlu maçın hazırlıkları yarın yapılacak çift antrenman ile başlayacak.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:57
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