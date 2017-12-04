Efes'e Doğuş Balbay şoku!
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Doğuş Balbay, belindeki sakatlık nedeniyle 8 hafta parkelerden uzak kalacak.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin sekizinci haftasında Muratbey Uşak ile oynanan maçta ribaunt mücadelesinde aldığı darbe sonrasında sırtüstü yere düşen ve bel omurunda kırık tespit edilen 28 yaşındaki oyun kurucunun, 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi.
Takım kaptanlığını da üstlenen Doğuş'un bel omurunda oluşan kırık nedeniyle iki aylık fizik tedavi süreci geçireceği ifade edildi.
Ligde bu sezon 8 karşılaşmada görev alan Doğuş Balbay, 4 sayı, 2,8'er ribaunt ve asistlik performans sergiledi. Milli oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 7 maçta 1,6 sayı, 1,9 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:41
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 14
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇE'M KAZANMIŞ OLDUĞU BU PUANLARLA GEÇMİŞTEKİ KAYIPLARINI KAZANMIYOR. KAZANIMLAR BAŞARIYI DEVAMLILIKLA GETİRİRSE GÜZEL OLUR.
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Beşiktaş ve F.Bahçe Fransız forvet için kapışacak
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI63 AKLI VARSA BEŞİKTAŞ'A GELİR..TABİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSA, DÜZENLİ ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE OYNAMAK İSTİYORSA :-))
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Çare Fatih Terim
Toplam 30
Yorum
gs fenerliler gelmiş terim gelmesin diyor!!! başkan sen fenerli leri dinle kardeşim getirme terimi falan, nasıl olsa sezon sonu yolcusun!!!!!!!
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