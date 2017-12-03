Olaylı maç sona erdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Trabzonspor'u 119-90 yendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan maçı Fenerbahçe Doğuş, 119-90 üstünlükle tamamladı.



OLAYLAR YAŞANDI

Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan mücadelede ikinci yarının bitimine 5 dakika kala yaşanan olaylar nedeniyle ara verildi. Trabzon'da Obepka'nın diskalifiye edilmesi ve taraftarların salondan çıkarılmasının ardından maç devam etti.



