Olaylı maç sona erdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Trabzonspor'u 119-90 yendi.
OLAYLAR YAŞANDI
Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan mücadelede ikinci yarının bitimine 5 dakika kala yaşanan olaylar nedeniyle ara verildi. Trabzon'da Obepka'nın diskalifiye edilmesi ve taraftarların salondan çıkarılmasının ardından maç devam etti.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:09
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hüseyin arkadaşlar bizim kadromuz gerçekten iyi başında hoca yok acilen imparatorun gelmesi lazım oynamayan futbolcular bak nasıl oynuyorlar ozaman
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Olaylı maç sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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