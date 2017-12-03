 Olaylı maç sona erdi – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Olaylı maç sona erdi

    Olaylı maç sona erdi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Trabzonspor'u 119-90 yendi.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan maçı Fenerbahçe Doğuş, 119-90 üstünlükle tamamladı.

    OLAYLAR YAŞANDI
    Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan mücadelede ikinci yarının bitimine 5 dakika kala yaşanan olaylar nedeniyle ara verildi. Trabzon'da Obepka'nın diskalifiye edilmesi ve taraftarların salondan çıkarılmasının ardından maç devam etti.

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:09
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