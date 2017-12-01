 Tofaş’a yan bakılmıyor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Tofaş’a yan bakılmıyor

    Tofaş’a yan bakılmıyor
    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin ilk 8 haftasını kayıpsız geçen TOFAŞ'ın bileği bükülmüyor. Bursa ekibi önceki gün Gaziantep deplasmanından da 87-69'luk zaferle dönerek, ligde yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Mavi-beyazlılar 9. haftada Galatasaray'ı yarın sahasında konuk edecek.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
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