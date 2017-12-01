 Mersin BŞB EuroCup’ta Son 16 turunda: 75-70 – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Mersin BŞB EuroCup’ta Son 16 turunda: 75-70

    Mersin BŞB EuroCup’ta Son 16 turunda: 75-70
    EUROCUP kadınlarda mücadele eden temsilcimiz Mersin BŞB, B Grubu'ndaki son maçın da Rusya'da Enisey'le karşı karşıya geldi. Rakibine 75-70 kaybeden Akdeniz ekibi, mağlup olmasına rağmen Son 16 turuna çıkmayı başardı. Mersin, Slovakya'dan Kosice takımının lider olduğu B Grubu'nda 4 galibiyetle 2. sıradan Son 16 vizesini aldı. Polonya ekibi Wroclaw'a 55-95 yenilen bir diğer temsilcimiz İstanbul Üniversitesi de kupaya veda etti.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
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