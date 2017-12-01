 Kaf-Kaf nefes aldı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Kaf-Kaf nefes aldı

    Kaf-Kaf nefes aldı

    Basketbol Süper Ligi’nde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren yeşil-kırmızılı takım, 6 maçlık yenilgi serisine Trabzon karşısında son verdi

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında P.Karşıyaka, Trabzonspor'u 79-78 mağlup ederek 6 maçlık yenilgi serisine son verdi. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 23-14 üstün bitirdi. İkinci periyotta da bir ara farkı 14 sayıya kadar yükselten Karşıyaka, devreye 44-38 önde gitti.

    FIRTINA SONUNU GETİREMEDİ
    Üçüncü periyotta Heslip ve Green'le farkı eriten bordo-mavililer, Eldridge'in de basketiyle 56-54 öne geçti ve final çeyreğine 58-55 galip başladı. Finalde son 5 dakikaya da 68-65 üstün giren Fırtına, son bölümde daha iyi oynayan İzmir ekibine karşı koyamadı ve son hücumu boş geçip maçtan 79-78 mağlup ayrıldı.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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