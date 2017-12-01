Kaf-Kaf nefes aldı
Basketbol Süper Ligi’nde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren yeşil-kırmızılı takım, 6 maçlık yenilgi serisine Trabzon karşısında son verdi
FIRTINA SONUNU GETİREMEDİ
Üçüncü periyotta Heslip ve Green'le farkı eriten bordo-mavililer, Eldridge'in de basketiyle 56-54 öne geçti ve final çeyreğine 58-55 galip başladı. Finalde son 5 dakikaya da 68-65 üstün giren Fırtına, son bölümde daha iyi oynayan İzmir ekibine karşı koyamadı ve son hücumu boş geçip maçtan 79-78 mağlup ayrıldı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:34
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
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Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
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İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
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