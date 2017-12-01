Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:



TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ



Yarın:

13.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Eskişehir Basket (Gazanfer Bilge)

15.15 Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka (Cebeci)

20.15 TOFAŞ-Galatasaray Odeabank (TOFAŞ)

3 Aralık Pazar:

13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Sakarya)

15.15 Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş (Hayri Gür)

17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Giresun 19 Eylül)

19.30 Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes (BJK Akatlar)



BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ



Yarın:

13.30 BOTAŞ-Fenerbahçe (Ankara)

14.00 Çukurova Basketbol-Galatasaray (Edip Buran)

3 Aralık Pazar:

14.00 Canik Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi (Canik Belediye)

15.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Caferağa)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Adana ASKİ (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.00 Beşiktaş-Bornova Beckerspor (BJK Akatlar)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)



TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ



Bugün:

15.30 Ankara DSİ-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Ankara)

16.00 OGM Ormanspor-Düzce Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Bandırma Kırmızı (Ahmet Cömert)

Yarın:

13.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Caferağa)

16.00 Karesispor-İstanbul Beylikdüzü (Kurtdereli)

16.30 Yalova Group Belediyespor-Antalyaspor (90. Yıl)

18.00 Afyon Belediyespor-Petkimspor (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Akhisar Belediye)

3 Aralık Pazar:

16.00 Selçuklu Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Selçuklu Belediyesi)