Basketbolda haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 9, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 12. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Eskişehir Basket (Gazanfer Bilge)
15.15 Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka (Cebeci)
20.15 TOFAŞ-Galatasaray Odeabank (TOFAŞ)
3 Aralık Pazar:
13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Sakarya)
15.15 Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş (Hayri Gür)
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Giresun 19 Eylül)
19.30 Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes (BJK Akatlar)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.30 BOTAŞ-Fenerbahçe (Ankara)
14.00 Çukurova Basketbol-Galatasaray (Edip Buran)
3 Aralık Pazar:
14.00 Canik Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi (Canik Belediye)
15.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Caferağa)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Adana ASKİ (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.00 Beşiktaş-Bornova Beckerspor (BJK Akatlar)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-Düzce Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Bandırma Kırmızı (Ahmet Cömert)
Yarın:
13.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Caferağa)
16.00 Karesispor-İstanbul Beylikdüzü (Kurtdereli)
16.30 Yalova Group Belediyespor-Antalyaspor (90. Yıl)
18.00 Afyon Belediyespor-Petkimspor (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Akhisar Belediye)
3 Aralık Pazar:
16.00 Selçuklu Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Selçuklu Belediyesi)
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:33
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Ekici'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
bosphorus Ekiciye sağlık ekibinin yanında kadro açılsın.. Bu gidişle onların yanından hiç ayrılmayacak gibi.
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2017’nin son derbisi Fırat Aydınus’un
Toplam 2
Yorum
kg Yanılmam istatikler fıratın Beşiktaşı ince ince doğruyacağını gösteriyor
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
asfdasf reklam kokan harekletler hocam
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