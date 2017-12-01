Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu devirdi
THY Avrupa Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Olimpia Milan'ı 73-68 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 ile geçti. 2'nci periyotta hücumda düşen İstanbul ekibi, savunmada fazla fire vermeyince, ilk yarıyı 33-30 önde kapattı.
3'üncü periyotta İtalyan temsilcisi Milan farkı indirmeye devam etse de, Anadolu Efes final periyoduna da önde girmeyi bildi: 52-50. Son periyot büyük çekişmeye sahne olurken, temsilcimiz Anadolu Efes sahadan 73-68 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ndeki 3'üncü galibiyetine uzanırken; Olimpia Milan 7'nci mağlubiyetini aldı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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