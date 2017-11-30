 Potada iki müthiş maç – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Potada iki müthiş maç

    Potada iki müthiş maç
    ERKEKLER Basketbol Ligi'nde bugün iki önemli karşılaşma oynanacak. Pınar Karşıyaka ile Trabzonspor, saat 18.00'de karşılaşacak. bu maç beİN Sports 3'ten yayınlanacak. 20.15'te Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'e konuk olacak. Bu mücadele de NTV Spor'dan ekranlara gelecek.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
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