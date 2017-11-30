Potada iki müthiş maç

ERKEKLER Basketbol Ligi'nde bugün iki önemli karşılaşma oynanacak. Pınar Karşıyaka ile Trabzonspor, saat 18.00'de karşılaşacak. bu maç beİN Sports 3'ten yayınlanacak. 20.15'te Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'e konuk olacak. Bu mücadele de NTV Spor'dan ekranlara gelecek.