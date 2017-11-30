Potada iki müthiş maç
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
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Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir"
Toplam 3
Yorum
gs sayin özyalcin gs da yönetici oldugunu unutmusa benzer,ne yani lig basladi basliyali basin g,saraya küfür ve hakaret ediyor körmüsün sagirmi
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Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir"
Toplam 3
Yorum
gs sayin özyalcin gs da yönetici oldugunu unutmusa benzer,ne yani lig basladi basliyali basin g,saraya küfür ve hakaret ediyor körmüsün sagirmi
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 6
Yorum
gaysaray ne cü.üme lan yetti be arda ne saniyorsunuz vatani milletimi kurtaracak o kendini kurtarsin
Potada iki müthiş maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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