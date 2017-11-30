 Ligin kralı Tofaş! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Ligin kralı Tofaş!

    Ligin kralı Tofaş!
    ERKEKLER Basketbol 1. Ligi'nin tartışmasız lideri Tofaş... 9. hafta maçında Gaziantep'e konuk olan Bursa temsilcisi, rakibini 87-69 mağlup etti. Başlangıçtan itibaren rakibi karşısında üstünlüğünü hissettiren Tofaş, ilk yarıyı 50-34 üstün kapadı. Orhun Ene'nin öğrencileri, Mejia'nın 27 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğü sürdürdü ve salondan zaferle ayrıldı. 9'da 9 yapan Tofaş, zirvedeki yerini de korudu.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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