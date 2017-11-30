 Kartal’ın rakibi Gorzow – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kartal’ın rakibi Gorzow

    Kartal’ın rakibi Gorzow

    Beşiktaş Kadın Basketbol takımı, bugün Polonya ekibine konuk olaca

    FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, bugün Polonya deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar, saat 20.00'de başlayacak maçta Gorzow ile kozlarını paylaşacak. Avrupa'da sahne alacak diğer temsilcilerimizin maçları ise şöyle: EuroCup: 15.30: Enisey- Mersin B.B., 20.00: Gdynia-AGÜ.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal’ın rakibi Gorzow haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN