Kartal’ın rakibi Gorzow

Beşiktaş Kadın Basketbol takımı, bugün Polonya ekibine konuk olaca

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, bugün Polonya deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar, saat 20.00'de başlayacak maçta Gorzow ile kozlarını paylaşacak. Avrupa'da sahne alacak diğer temsilcilerimizin maçları ise şöyle: EuroCup: 15.30: Enisey- Mersin B.B., 20.00: Gdynia-AGÜ.