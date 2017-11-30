İstanbulgücü: 48 Tosyalı Osmaniye: 61

KADINLAR Basketbol 1. Ligi'nde dün 4 karşılaşma oynandı. zirve takipçisi Tosyalı Toyo Osmaniye, deplasmanda İstanbulgücü'nü 61-48'lik skorla mağlup etti. Diğer müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: Mersin Basketbol-Urla Belediyesi: 65-64, Yalova VIPMersin Büyükşehir Gelişim: 73-65, Bursa B.B.-Çankaya Üni.: 61-57.