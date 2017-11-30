 İstanbulgücü: 48 Tosyalı Osmaniye: 61 – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    İstanbulgücü: 48 Tosyalı Osmaniye: 61

    İstanbulgücü: 48 Tosyalı Osmaniye: 61
    KADINLAR Basketbol 1. Ligi'nde dün 4 karşılaşma oynandı. zirve takipçisi Tosyalı Toyo Osmaniye, deplasmanda İstanbulgücü'nü 61-48'lik skorla mağlup etti. Diğer müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: Mersin Basketbol-Urla Belediyesi: 65-64, Yalova VIPMersin Büyükşehir Gelişim: 73-65, Bursa B.B.-Çankaya Üni.: 61-57.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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