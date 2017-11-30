 İlk raunt Yakın Doğu’nun – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    İlk raunt Yakın Doğu’nun

    İlk raunt Yakın Doğu’nun

    KKTC temsilcisi, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye karşı ilk maçı kazanan taraf oldu

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında iki Türk ekibi karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'yi konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi, bu arenadaki ilk maçta rakibini 72-61 mağlup etti. İlk yarısı müthiş çekişmeye sahne olan maçın 3. periyodunda farkı açan ev sahibi, salondan zaferle ayrıldı. Bu sonuçla 5. galibiyetini elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertliler, B Grubu'ndaki ikinci yenilgisini aldı. Maçın en skorer ismi 17 sayıyla ev sahibinden McBride olurken, Fenerbahçe'den Ayşe Cora 15 sayı üretti.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
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