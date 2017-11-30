Ayın basketbolcusu Diebler

SİYAH-beyazlılar geçen sezon final oynadığı Basketbol Süper Ligi'nde bu yıl da zirveyi aklına koymuş durumda. Koç Ufuk Sarıca'nın parke üzerindeki 'havalı yıldızı' Jon Diebler da takımına verdiği yardımla şampiyonluk umutlarını artıran isim. Beşiktaş, Kasım'da coşarken ABD'li skorer guardın rolü büyüktü.



HER ALANDA KATKI VERDİ

KARTAL, ligin güçlü ekiplerinden Darüşşafaka ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar uzatmaya giden maçı 88-84 kazanırken Jon Diebler 12 sayı, 10 ribaundluk performansıyla double-double yaptı. 29 yaşındaki oyuncu 75-69'luk Sakarya'yı yendikleri maçta rakip potaya 23 sayı üretti. Beşiktaş, İstanbul BB'yi de 94-83 yenerken 18 sayı, 5 ribaund, 4 asistle istatiktik kağıdını doldurdu. Kasım ayına damga vurdu.



Yıldızını parlattı

2014/2015 sezonunda Ufuk Sarıca yönetiminde Karşıyaka'da harikalar yaratarak alkış toplayan Jon Diebler yine Ufuk Sarıca'nın ellerinde parlaması tesadüf değil. Kasım ayında oynadığı üç Türkiye Ligi, iki de FIBA Şampiyonlar Ligi maçı var. 1 ve 2 numaralarda rahatlıkla görev yapabiliyor. Özellikle savunma ribauntlarında çok önemli bir silah. Hangi pozisyonda görev alırsa alsın kısa ve orta mesafeli şutları çok başarılı kullanıyor. Sarıca'nın verdiği serbestliği oyun için laubali değil tam tadında ve kararında kullanıyor.



Mini yorum Selçuk Aytekin