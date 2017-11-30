Avrupa’da hüsran

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi maçında Dynamo Kurs’a direnemedi. Dişi Aslanlar, Rus temsilcisinden 57 sayı fark yedi

FIBA Avrupa Ligi'nde dün Rusya deplasmanına çıkan Galatasaray, salondan hüsranla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Dynamo Kursk'a 102-45 mağlup oldu. İlk periyottan itibaren sürekli farkı arttıran Rus temsilcisi, salondan 57 sayı farkla galip ayrıldı ve namağlup liderliğini korudu. Temsilcimiz Galatasaray ise Avrupa'daki 3. yenilgisini aldı.