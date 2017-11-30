Aslan'dan şov
Galatasaray Odeabank, dün akşam Yeşilgiresun’u ezdi geçti. Sezona kötü bir başlangıç yapan Cimbom, Sinan Erdem’de oynanan karşılaşmada rakibini tam 22 sayı farkla yendi
EMİR YILDIZLAŞTI
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Emir, karşılaşmayı 14 sayıyla tamamlarken, 4 asist, 6 ribaundluk bir performans sergiledi ve galibiyette kilit rol oynadı
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:39
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Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir"
Toplam 3
Yorum
gs sayin özyalcin gs da yönetici oldugunu unutmusa benzer,ne yani lig basladi basliyali basin g,saraya küfür ve hakaret ediyor körmüsün sagirmi
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Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir"
Toplam 3
Yorum
gs sayin özyalcin gs da yönetici oldugunu unutmusa benzer,ne yani lig basladi basliyali basin g,saraya küfür ve hakaret ediyor körmüsün sagirmi
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 6
Yorum
gaysaray ne cü.üme lan yetti be arda ne saniyorsunuz vatani milletimi kurtaracak o kendini kurtarsin
Aslan'dan şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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