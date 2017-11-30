Aslan'dan şov

Galatasaray Odeabank, dün akşam Yeşilgiresun’u ezdi geçti. Sezona kötü bir başlangıç yapan Cimbom, Sinan Erdem’de oynanan karşılaşmada rakibini tam 22 sayı farkla yendi

BU sezona kötü bir başlangıç yapan G.Saray Odeabank, dün Yeşilgiresun'a şans tanımadı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, salondan 106-84 galip ayrıldı. Devreyi 58-40 üstün kapadan Aslan, karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Trabzon karşısında aldığı yenilgiyi telafi eden G.Saray, salondan 22 sayı farkla galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Yeşilgiresun'dan James olurken, sarı-kırmızılılarda tüm oyuncular skor üretti. Hardy 16, Hendrix de 15 sayıyla Cimbom'un öne çıkan isimleriydi. Diğer sonuçlar: D.Şafaka-Eskişehir: 90- 83, İstanbul BBSK-Sakarya BB: 58-69



EMİR YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Emir, karşılaşmayı 14 sayıyla tamamlarken, 4 asist, 6 ribaundluk bir performans sergiledi ve galibiyette kilit rol oynadı