A.Efes ilk peşinde

THY Avrupa Ligi'nde bugün Olimpia Milan'ı konuk edecek olan Anadolu Efes, taraftarı önünde ilk galibiyetini hedefliyor. Bu sezon İstanbul'da oynadığı 4 maçı da kaybeden lacivert-beyazlılar, İtalyan ekibiyle Sinan Erdem'de kozlarını paylaşacak. beİN Sports 4'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu arada Anadolu Efes'in Milano'dan transfer ettiği Krunoslav Simon ile Zoran Dragic, bugün forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı mücadele verecek.