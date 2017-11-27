Uşak Anadolu Efes deplasmanında

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Uşak ekibi 14'üncü sırada, Anadolu Efes ise 5'inci basamakta yer alıyor. Antrenör Ozan Bulkaz, zor bir deplasmana çıkacaklarını ancak kendilerine yakışan mücadeleyi verip kazanmak için savaşacaklarını söyledi.