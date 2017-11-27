Uşak Anadolu Efes deplasmanında
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 galibiyet elde eden Muratbey Uşak, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Uşak ekibi 14'üncü sırada, Anadolu Efes ise 5'inci basamakta yer alıyor. Antrenör Ozan Bulkaz, zor bir deplasmana çıkacaklarını ancak kendilerine yakışan mücadeleyi verip kazanmak için savaşacaklarını söyledi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:18
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Unutulan kahraman!
Toplam 6
Yorum
Yasin veya Sinan maçına göre belhandayla rotasyona girse hem kadrodan hem de oyundan maksimum fayda alırız.
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Ameliyat beklesin!
Toplam 5
Yorum
gsssssss bu adamın kemıklerıde cam gıbı hersene bıryerı kırılıyo kırılmıadık yerı kalmadı adamın
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 4
Yorum
Kabataşlı Kupada GENÇLERi Oynat.Berk,SelçukÖZTÜRK,RecepGÜL,İbrahimDEMİRBAĞ,Gökay GÜNEY,OzanKABAK vs.TopGençlerde Olmak üzereYanlarına 1-2Tecrübeli kat
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