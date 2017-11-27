 Uşak Anadolu Efes deplasmanında – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Uşak deplasmanında

    Uşak Anadolu Efes deplasmanında

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 galibiyet elde eden , yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Uşak ekibi 14'üncü sırada, ise 5'inci basamakta yer alıyor. Antrenör Ozan Bulkaz, zor bir deplasmana çıkacaklarını ancak kendilerine yakışan mücadeleyi verip kazanmak için savaşacaklarını söyledi.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:18
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