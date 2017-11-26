FIBA’dan Dünya Kupası'na özel uygulama
Basketbol Milli Takımımızın da aralarında yer aldığı dünyanın seksen ülkesi, ilk 32’ye girerek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmek için karşı karşıya geliyor.
KULLANICIYA ÖZEL UYGULAMA
Geliştirilen mobil uygulama ile kullanıcılar seçtikleri karşılaşmayı canlı izlerken, ayrıca istatistikler ve maç ile ilgili bilgilere de ikinci bir ekrandan ulaşabilecekler. Kişiye göre özelleştirilen uygulama FIBA'nın Global partneri Tissot sponsorluğunda kullanıma sunulurken, Infront'a bağlı OMNIGON firması tarafından geliştirildi.
2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası uygulaması Itunes ve Google Play'den indirilebiliyor.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:53
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Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 2
Yorum
No-name Selçuk aynı ihtarı Audi'ye de çektin mi :)
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Gönlüm G.Saray’da
Toplam 4
Yorum
Yaşar ersoyu Bu oyuncu için her türlü fedakarlık yapılmalı.Kalitesi belli,ihtiyaç ortada.
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''Galibiyeti biz kaçırdık''
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ bu ademde tam bir beşiktaş düşmanı adam ne zaman karşılaşsa illa bir sözü var :) adamı sanki tekme tokat kovdular kulüpten...
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