 7. hafta heyecanı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    7. hafta heyecanı

    7. hafta heyecanı
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçları oynandı. Sonuçlar şöyle; Mersin BBBeşiktaş: 75-82,
    Adana ASKİ- Canik Belediyespor: 75- 84,
    OGM Ormanspor- Yakın Doğu Üniversitesi: 45-78, G.Saray- BOTAŞ: 70- 63,
    Abdullah Gül ÜniversitesiÇukurova Basketbol: 78- 81
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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