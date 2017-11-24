Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:



- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Adana ASKİ-Canik Belediyespor (Menderes)

14.00 OGM Ormanspor-Yakın Doğu Üniversitesi (Sait Zarifoğlu)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Edip Buran)

15.00 Galatasaray-BOTAŞ (Ahmet Cömert)

16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)

26 Kasım Pazar:

12.30 Bornova Beckerspor-İstanbul Üniversitesi (Bornova Atatürk)

14.30 Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Sigortam.net Bakırköy Basket (Beylikdüzü)

15.00 Petkimspor-Ankara DSİ (ENKA)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Karesispor (TOBB ETÜ)

17.00 Antalyaspor-Selçuklu Belediyespor (Antalya)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Düzce Belediyespor-Yalova Group Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji (Bursa Atatürk)

26 Kasım Pazar:

16.00 Türk Telekom-Akhisar Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 Bandırma Kırmızı-Afyon Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)