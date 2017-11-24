Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moscow maçında
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow Euroleague karşılaşmasını takip ediyor.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:18
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Bilic teklifi reddetti!
Toplam 1
Yorum
berlin Böyle bir teklif gelecekte hayır diyecek. Dünyanın en liginden hemde kovulmuşken.
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Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!
Toplam 3
Yorum
berlin Halı saha oyuncusunu Furtbolcu yaptılar. İsmini bir değişik yapıp menejarler kakalıyor işte. Sakın manu ve milanda oynadı demeyin. Dökük.
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Yapma bunu Konya
Toplam 10
Yorum
berlin Artık ne zaman güleceğiz ya. Şansımızdamı hiç yok artık. Sakin olamıyoruz hiç yaa. Her branşda öyle her yerde böyle. Hep aceleci kızgın agre
Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moscow maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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