 Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moscow maçında – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moscow maçında

    Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moscow maçında

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow Euroleague karşılaşmasını takip ediyor.

    Fenerbahçe'nin 2018 Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde başkan adayı olan Ali Koç, THY Euroleague'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow maçını izleyenler arasında. Sarı-lacivertli taraftarların tezahuratlarını karşılıksız bırakmayan Ali Koç'un, heyecanlı tavırları dikkat çekti.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:18
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