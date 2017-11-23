A.Efes, Zalgiris deplasmanında

THY Euroleague'in 9. haftasında A.Efes, bugün saat 21.00'de Litvanya'da Zalgiris ile karşılaşacak. Temsilcimiz 2 galibiyetle 15. sırada bulunurken, Zalgiris ise 4 galibiyetle 8. sırada yer alıyor. EuroCup Kadınlarda ise 2 maç oynanacak. Program şöyle: D Grubu: Hatay BŞB-Sepsi (18.00), E Grubu: İstanbul Üniversitesi-Gdynia (18.00).