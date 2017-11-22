Trifunovic'in oğlu Karşıyaka'da

Basketbolda altyapı eğitimini ülkesinde Belgrad'da alan Uros Trifunovic, yeşil-kırmızılıların Gençler Ligi'nde Türk Telekom'u geçtiğimiz pazar günü İzmir'de 83-55 yendiği maçta 6 sayı, 1 ribaund, 3 asistle oynadı. Basketbol Federasyonu'nun yönergesine göre ailesi Türkiye'de çalışan genç yabancı oyuncular, BGL kadrolarında yer alabiliyor.



Aleksandar Trifunovic, antrenörlüğe başlamadan önce oyunculuk döneminde Kızılyıldız, Zadar gibi takımlarda forma giymişti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7 haftada 6 yenilgiyle düşme hattına demir atan Kaf-Kaf, gençlerde ise ligde 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle B Grubu'nda 3. sırada yer alıyor.