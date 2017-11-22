Trifunovic'in oğlu Karşıyaka'da
Pınar Karşıyaka'da Sırp Antrenör Nenad Trifurovic'in 17 yaşındaki oğlu Uros da kulübün Basketbol Gençler Ligi'ndeki (BGL) takımında forma giymeye başladı.
Basketbolda altyapı eğitimini ülkesinde Belgrad'da alan Uros Trifunovic, yeşil-kırmızılıların Gençler Ligi'nde Türk Telekom'u geçtiğimiz pazar günü İzmir'de 83-55 yendiği maçta 6 sayı, 1 ribaund, 3 asistle oynadı. Basketbol Federasyonu'nun yönergesine göre ailesi Türkiye'de çalışan genç yabancı oyuncular, BGL kadrolarında yer alabiliyor.
Aleksandar Trifunovic, antrenörlüğe başlamadan önce oyunculuk döneminde Kızılyıldız, Zadar gibi takımlarda forma giymişti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7 haftada 6 yenilgiyle düşme hattına demir atan Kaf-Kaf, gençlerde ise ligde 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle B Grubu'nda 3. sırada yer alıyor.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:25
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TARİH BÖYLE YAZILIR
Toplam 14
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Misafir Sami, soda iç, iyi gelir :))
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Kazan kaynıyor
Toplam 16
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MUSTAFA NE HASAN NE FATİH OKAN BURUK GETİR TAKIMIN BAŞINA BAK BAKALIM OZAMAN OKAN ÇOK İYİ HOCA GALATASRAYI TAŞIR
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Başakşehir, yıldızlarını Ludogorets'e götürmüyor!
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19 GS YENDİ YA BÜYÜK TAKIM
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