İstanbul Üniversitesi, Basket 90'ı konuk ediyor
İstanbul Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın Polonya temsilcisi Basket 90 ile karşı karşıya gelecek.
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00' de başlayacak. Grupta oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, Basket 90 ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 84-52 kaybetti.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:59
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Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 8
Yorum
Hakan Ornek takım geçen sene şampiyonluk yarısında da kırmadan kizdirmadan espirili yaklaşıyorlardı HELAL OLSUN
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Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu
Toplam 4
Yorum
Hastinden catlican be bilader :D Ne istiyon gelen parayi almasinlar mi :D Avrupadaki tek turk takimken elindeki hocayi gondersin mi :D gururla ulkemizi temsil ediyor daha ne
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Bak sen şu işe!
Toplam 1
Yorum
gs yav he he.......
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