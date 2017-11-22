 İstanbul Üniversitesi, Basket 90'ı konuk ediyor – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    , Basket 90'ı konuk ediyor

    İstanbul Üniversitesi, Basket 90'ı konuk ediyor

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın Polonya temsilcisi Basket 90 ile karşı karşıya gelecek.

    Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00' de başlayacak. Grupta oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, Basket 90 ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 84-52 kaybetti.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:59
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