"Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz"

Yıldırım, milli takımın 2019 Dünya Kupası elemeleri B Grubu'nda 24 Kasım'da sahasında Letonya ve 26 Kasım'da ise deplasmanda Ukrayna ile oynayacağı maçlar öncesinde TBF'nin internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Eleme maçlarını yeni bir statü ile oynayacaklarını belirten Haluk Yıldırım, "Uzun süredir, sezon içinde milli takım maçları yapılmıyordu. Letonya'yı mağlup ederek grup maçlarına galibiyetle başlamak istiyoruz. Bursa'da oynamayı tercih ettik. Seyircimizin 24 Kasım Cuma akşamı Bursa'daki salonu doldurmasını bekliyoruz. Heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da Letonya ile mücadele ettiklerini fakat iki takımda da değişiklikler olduğunu aktaran Haluk Yıldırım, "Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz enerjiyi yine sergileyerek Letonya gibi önemli bir rakibi geçmek istiyoruz. İnşallah ilk maçımızda saha ve seyirci avantajımızı kullanarak, bu yola galibiyetle başlarız." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Basketbol Takımı'nı yeni bir jenerasyonla yola çıktığını vurgulayan Yıldırım, "Şu anda aklımızdaki tek hedef Dünya Şampiyonası'na katılabilmek. Bu, bizim için çok önemli. Ardından ise 2020 Tokyo Olimpiyatları için yolumuzun açılmasını istiyoruz. Dünya Kupası'nda 32 takım yer alacak ve ilk 7 ekip olimpiyatlarda mücadele etme hakkı kazanacak. Mutlaka Dünya Şampiyonası'nda yer almak ve 2020 yılında da ilk defa olimpiyatlarda olmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz." şeklinde görüş belirtti.