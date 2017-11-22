Balbay: "2010 ve 2001'deki gibi madalyalara uzanmak istiyoruz"
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Doğuş Balbay, önümüzdeki yıllarda yine 2010 veya 2001’deki gibi madalyalara uzanmak istediklerini söyledi.
"SEÇİM YAPMA ZORUNLULUĞUNDA KALDIK"
Balbay, milli takım maçlarının ve Euroleague müsabakalarının aynı anda olmasıyla alakalı soruya, "Özellikle bizler için zor bir durum. Takımlarımız bu hafta maçlara çıkacak. Biz onların yanında olamayacağız. Takımımız da zor durumda kalıyor. Öyle bir takvim içerisine soktular ki seçim yapmak zorunda kaldık. Anadolu Efes bu konuda bize olumlu yaklaştı. Milli takım forması giymemizde bize engel koymadı. Bu takvim FIBA'nın ve Euroleague'nin karmaşasından dolayı böyle bir durum oldu. En azından anlaşma olsaydı maçlar aynı ana denk gelmezdi. Bizler de oyuncu olarak mağdur olmazdık. Kulübümüzü de mağdur duruma sokmazdık. Böyle bir ortam oluştu. Bizim de konsantre olmamız gereken yer milli takım. Kalbimizin bir ucu da kulüp takımlarımızda. Benim takımım Anadolu Efes ama Fenerbahçe'nin de başarılı olmasını isterim. Sonuçta onları yalnız bıraktık. Takvim bu şekilde. Letonya maçına konsantre olduk" şeklinde cevapladı.
"ÖNEMLİ OLAN BU ALTYAPIYI İYİ YAPMAK"
Takımda güzel bir hava yakaladıklarını anlatan Balbay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hem seyircimizin desteği, hem de basketbolseverlerin desteğiyle birlikte Avrupa Şampiyonası ile birlikte güzel bir hava yakaladık. Ufak bir değişim oluyor. Yeni bir jenerasyon geliyor. Bizim bu 12 Dev Adam ruhunu yaşatabilmemiz gerekiyor. Kabuk değişimiyle birlikte daha mücadeleci, göze hoş gelen basketbol oynamak istiyoruz. Tecrübesizlikten kaybedilen maçlar olacaktır ama önemli olan bu altyapıyı iyi yapmak. Biz de tecrübelerimizi genç arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Önümüzdeki senelerde yine 2010 veya 2001'deki gibi madalyalara uzanmak istiyoruz."
"EĞİTİMSİZ VE KÖTÜ BİR AÇIKLAMAYI KINIYORUM"
Bir televizyon kanalında Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklarla ilgili söylediği sözlerin sorulması üzerine Balbay, "Gerçekten çok talihsiz bir açıklama. Böyle eğitimsiz ve kötü bir açıklamayı kınıyorum. Gerekli tepkiyi kamuoyu da verdi. Spor yorumcularına yakışmayacak bir yorum" diye cevap verdi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:25
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 10
Yorum
forever1903 hadi iyi futbol oynasaniz, hakkiniz yense anlayacagim dediklerini, hem oynama hem baskalrina laf at, ayip olmuyor mu, bu ne cekememezlik
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Kazan kaynıyor
Toplam 13
Yorum
EDE Tudor'a gösterilen sabır Mustafa Denizli'ye gösterilseydi, şu anda hem Avrupa'da hem de ligde kurgulu düzenli oynayan bir takımımız olacaktı
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 5
Yorum
Türk müsün? Sen nasıl Türksün? Bizim topladığımız puanlarla Türk takımları direk katılacak, Cenk de milli takımın as forveti, nasıl bir insanlık bu?
Balbay: "2010 ve 2001'deki gibi madalyalara uzanmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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