Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında

Litvanya'nın Kaunas şehrinde bulunan Zalgiris Arena'da oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Avrupa'da 600'üncü maçına çıkacak Anadolu Efes, geride kalan 8 haftada sadece 2 kez kazanabildi. Zalgiris Kaunas ise ligde 4 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes karşılaşmaya A Mili Takım'da mücadele edecek Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'tan yoksun çıkacak. Lacivert-beyazlıların kadrosuna yeni kattığı Sloven oyuncu Zoran Dragic ise görev verilmesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

AVRUPA'DA 15. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa'da Zalgiris Kaunas ile 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 14 maçın 5'ini Anadolu Efes kazanırken, 9'u Litvanya temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

FIBA organizasyonlarında iki takım arasındaki dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. THY Avrupa Ligi'ndeki 10 karşılaşmada lacivert-beyazlılar dört galibiyet ve altı mağlubiyetle sahadan ayrıldı.