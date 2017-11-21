Yakın Doğu'nun konuğu Wisla CANPACK

Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak. Grupta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi, averajla lider durumda bulunuyor. Oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrılan Wisla CANPACK ise 8 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor.