Yakın Doğu'nun konuğu Wisla CANPACK
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında yarın Polonya ekibi Wisla CANPACK'ı konuk edecek.
Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak. Grupta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi, averajla lider durumda bulunuyor. Oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrılan Wisla CANPACK ise 8 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:45
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Arda-Asamoah’a beğeni!
Toplam 5
Yorum
yaşar ersoyu Ardayı istemiyenler rakip taraftarlar.Aklı olan insan Ardaya karşı çıkabilir mi?Arda demek şampiyonluk demektir.Gerisi teferruat.
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Bifouma hakeme ‘korkak!’ demiş
Toplam 10
Yorum
uzman dr haklısın johsenin golünü denayerin kırmızısını vermeyen cüneyt,4. yıldızımızı çalan özgüryankaya düdük asmalı yabancı hakemler gelmeli
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Rıza Çalımbay farkı
Toplam 2
Yorum
Rıza Çalımbay baksoy kardeşim sabırsızlığınızı analayışla karşılıyorum. ancak her düşünce hemen gerçekleşmiyor. bende abdülkadire güveniyor ve inanıyorum
Yakın Doğu'nun konuğu Wisla CANPACK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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