 Yakın Doğu'nun konuğu Wisla CANPACK – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Yakın Doğu'nun konuğu Wisla CANPACK

    Yakın Doğu'nun konuğu Wisla CANPACK

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında yarın Polonya ekibi Wisla CANPACK'ı konuk edecek.

    Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak. Grupta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan , averajla lider durumda bulunuyor. Oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrılan Wisla CANPACK ise 8 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:45
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