 Viacheslav Kravtsov, Ukrayna Milli Takımı'na çağrıldı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Viacheslav Kravtsov, Ukrayna Milli Takımı'na çağrıldı

    Viacheslav Kravtsov, Ukrayna Milli Takımı'na çağrıldı

    ’in Ukraynalı pivotu Viacheslav Kravtsov, Milli Takıma çağrıldı.

    Ukrayna Milli Takımı FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndan 24 Kasım'da İsveç'le, 26 Kasım'da ise Türkiye ile karşılaşacak. 'in başarılı oyuncusu Viacheslav Kravtsov ise Milli Takım'ın yolunu tuttu. Konuyla ilgili Eskişehir Basket'ten yapılan açıklamada, "Başarılı basketbolcumuz Viacheslav Kravtsov Ukrayna Milli Takımı'na davet edilmiş ve ülkesini temsil etmek üzere Ukrayna'ya gitmiştir. Kravtsov, 29 Kasım'da İstanbul'da Darüşşafaka ile oynayacağımız lig maçı öncesi takımımızın kampına katılacaktır" denildi.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:43
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