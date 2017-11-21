Viacheslav Kravtsov, Ukrayna Milli Takımı'na çağrıldı
Eskişehir Basket’in Ukraynalı pivotu Viacheslav Kravtsov, Milli Takıma çağrıldı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:43
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Fenerbahçe özüne döndü
Toplam 3
Yorum
Fenerbahçe Sen 4 defans 2 ön libero ile Sivastan gol yiyiyorsan bırak özüne dönme. Adamlar 10 kişi kalmasa 2. yide atacaklardı.
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 22
Yorum
Musa Tudor piskopati oldukca bu takimdan bir hayir gelmez !!
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Fenerbahçe özüne döndü
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Yani bu güne kadar yaşanan kayıplar,, özüne dönmeme (!) hatasını işleyerek takım kuran Aykut yüzündenmi ?
Viacheslav Kravtsov, Ukrayna Milli Takımı'na çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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