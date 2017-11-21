 Potada Avrupa mesaisi – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Potada Avrupa mesaisi

    Potada Avrupa mesaisi

    7DAYS Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'na 'Milli ara' verilirken, FIBA ile Avrupa Ligi yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle THY Avrupa Ligi'ne ara verilmeyecek.

    Temsilcilerimiz ve , THY Avrupa Ligi'nin 9'uncu haftasında galibiyet için parkeye çıkacak.
    8 maç sonunda yalnızca 2 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 5'te 0 başladıktan sonra üst üste 2 maçını kazanarak taraftarlarına umut dağıtsa da, evinde oynadığı Panathinaikos maçını son topta kaybederek, galibiyet serisini noktaladı. İstanbul ekibi, 9'uncu hafta maçında 23 Kasım Perşembe günü TSİ 21.00'de Litvanya Ligi Şampiyonu Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 8 maçta 4 galibiyet aldı.

    FENERBAHÇE DOĞUŞ, KHIMKI'Yİ AĞIRLIYOR
    Son maçında deplasmanda lider CSKA Moskova'yı uzatmalar sonunda mağlup ederek morallenen ve evinde aldığı Olympiakos mağlubiyetinin yaralarını saran Fenerbahçe Doğuş, 9'uncu hafta maçında 24 Kasım Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya ekibi Khimki'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Doğuş ve Khimki'nin 8 maç sonunda 5'er galibiyeti 3'er mağlubiyeti bulunuyor.

    KADINLAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
    Öte yandan, geçen hafta 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ara verilen Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası mücadeleleri, bu hafta kaldığı yerden devam edecek.

    Program şu şekilde:

    YARIN

    AVRUPA LİGİ
    A Grubu
    19.30 Galatasaray - CCC Polkowice
    B Grubu
    18.30 Yakın Doğu Üniversitesi - Wisla Krakow
    20.00 Fenerbahçe - Perfumerias Avenida

    AVRUPA KUPASI
    A Grubu
    19.00 Olympiakos - Beşiktaş
    B Grubu
    18.30 Mersin BŞB - MBK Ruzomberok
    E Grubu
    21.00 Sleza Wroclaw - Bellona AGÜ Spor

    23 KASIM PERŞEMBE

    AVRUPA KUPASI
    D Grubu
    18.00 Hatay BŞB - ACS Sepsi-SIC
    E Grubu
    18.00 İstanbul Üniversitesi - Basket 90 Gdynia

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:50
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