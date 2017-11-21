Potada Avrupa mesaisi
7DAYS Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'na 'Milli ara' verilirken, FIBA ile Avrupa Ligi yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle THY Avrupa Ligi'ne ara verilmeyecek.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9'uncu haftasında galibiyet için parkeye çıkacak.
8 maç sonunda yalnızca 2 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 5'te 0 başladıktan sonra üst üste 2 maçını kazanarak taraftarlarına umut dağıtsa da, evinde oynadığı Panathinaikos maçını son topta kaybederek, galibiyet serisini noktaladı. İstanbul ekibi, 9'uncu hafta maçında 23 Kasım Perşembe günü TSİ 21.00'de Litvanya Ligi Şampiyonu Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 8 maçta 4 galibiyet aldı.
FENERBAHÇE DOĞUŞ, KHIMKI'Yİ AĞIRLIYOR
Son maçında deplasmanda lider CSKA Moskova'yı uzatmalar sonunda mağlup ederek morallenen ve evinde aldığı Olympiakos mağlubiyetinin yaralarını saran Fenerbahçe Doğuş, 9'uncu hafta maçında 24 Kasım Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya ekibi Khimki'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Doğuş ve Khimki'nin 8 maç sonunda 5'er galibiyeti 3'er mağlubiyeti bulunuyor.
KADINLAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Öte yandan, geçen hafta 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ara verilen Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası mücadeleleri, bu hafta kaldığı yerden devam edecek.
Program şu şekilde:
YARIN
AVRUPA LİGİ
A Grubu
19.30 Galatasaray - CCC Polkowice
B Grubu
18.30 Yakın Doğu Üniversitesi - Wisla Krakow
20.00 Fenerbahçe - Perfumerias Avenida
AVRUPA KUPASI
A Grubu
19.00 Olympiakos - Beşiktaş
B Grubu
18.30 Mersin BŞB - MBK Ruzomberok
E Grubu
21.00 Sleza Wroclaw - Bellona AGÜ Spor
23 KASIM PERŞEMBE
AVRUPA KUPASI
D Grubu
18.00 Hatay BŞB - ACS Sepsi-SIC
E Grubu
18.00 İstanbul Üniversitesi - Basket 90 Gdynia
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:50
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Hıncal Uluç: "Haftanın sahtekârı!.."
Toplam 4
Yorum
Hakan Sen Galatasaray Külübüsün, bunların arkasına sığınmayacaksın. Hakemide yeneceksin diğerlerinide, GS kazanmak için hiç bir şey yapmadı.
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Lazar Markovic geri dönüyor
Toplam 7
Yorum
fenerli on numara olur fenerbahçemiz için :)
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Arda-Asamoah’a beğeni!
Toplam 9
Yorum
Hamıt Galatasaraylı olukda Ardayı isdemeyen Gerçekden iyi bir Physiologa gitsin onlarin Akil ve futbolzakasinda Şüpem var Kafayı yemişler açıyorum
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