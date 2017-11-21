Potada Avrupa mesaisi

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9'uncu haftasında galibiyet için parkeye çıkacak.

8 maç sonunda yalnızca 2 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 5'te 0 başladıktan sonra üst üste 2 maçını kazanarak taraftarlarına umut dağıtsa da, evinde oynadığı Panathinaikos maçını son topta kaybederek, galibiyet serisini noktaladı. İstanbul ekibi, 9'uncu hafta maçında 23 Kasım Perşembe günü TSİ 21.00'de Litvanya Ligi Şampiyonu Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 8 maçta 4 galibiyet aldı.



FENERBAHÇE DOĞUŞ, KHIMKI'Yİ AĞIRLIYOR

Son maçında deplasmanda lider CSKA Moskova'yı uzatmalar sonunda mağlup ederek morallenen ve evinde aldığı Olympiakos mağlubiyetinin yaralarını saran Fenerbahçe Doğuş, 9'uncu hafta maçında 24 Kasım Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya ekibi Khimki'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Doğuş ve Khimki'nin 8 maç sonunda 5'er galibiyeti 3'er mağlubiyeti bulunuyor.



KADINLAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Öte yandan, geçen hafta 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ara verilen Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası mücadeleleri, bu hafta kaldığı yerden devam edecek.



Program şu şekilde:



YARIN



AVRUPA LİGİ

A Grubu

19.30 Galatasaray - CCC Polkowice

B Grubu

18.30 Yakın Doğu Üniversitesi - Wisla Krakow

20.00 Fenerbahçe - Perfumerias Avenida



AVRUPA KUPASI

A Grubu

19.00 Olympiakos - Beşiktaş

B Grubu

18.30 Mersin BŞB - MBK Ruzomberok

E Grubu

21.00 Sleza Wroclaw - Bellona AGÜ Spor



23 KASIM PERŞEMBE



AVRUPA KUPASI

D Grubu

18.00 Hatay BŞB - ACS Sepsi-SIC

E Grubu

18.00 İstanbul Üniversitesi - Basket 90 Gdynia