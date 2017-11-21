Pınar Karşıyaka tatilde
Tahincioğlu Basketbol Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada Pınar Karşıyakalı oyuncular da izne çıktı.
Takımda yerliler yarın, ABD'ye giden yabancılar ise hafta sonunda antrenmanlara başlayacak. Metin Türen, Berk Uğurlu ve Alp Karahan ise 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları için Bursa'da kampa giren A Milli Takım'ın kadrosunda bulunuyor. Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgiyle düşme hattında yer alan yeşil-kırmızılılarda sezon başından bu yana yalnız tek maaş alabilen takımdaki yerliler ve Antrenör Aleksandar Trifunovic'in menajeri, yönetime ödeme yapılmazsa oyuncularının sözleşmelerini fesih edeceği restini çekti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:09
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 1
Yorum
lay lay lay lay lay lay günün en güzel haberi lay lay layda lay lay
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Tudor neden gönderilmedi?
Toplam 7
Yorum
alper tudorun maliyeti 1.4 milyon euro bunu anladık peki tudor yüzünden şampiyonluk ve avrupa hayal olursa onların maliyeti nedir sayın özbek
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Cenk Tosun varsa korkma
Toplam 2
Yorum
bjk advers Tam tersi bence Cenk atılmaması mümkün olmayan gollerin topçusu kritik ve gergin anlarda ne yazıkki ya ağır kalıyor yada isabet sağlayamıyor
Pınar Karşıyaka tatilde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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