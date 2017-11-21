Pınar Karşıyaka tatilde

Takımda yerliler yarın, ABD'ye giden yabancılar ise hafta sonunda antrenmanlara başlayacak. Metin Türen, Berk Uğurlu ve Alp Karahan ise 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları için Bursa'da kampa giren A Milli Takım'ın kadrosunda bulunuyor. Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgiyle düşme hattında yer alan yeşil-kırmızılılarda sezon başından bu yana yalnız tek maaş alabilen takımdaki yerliler ve Antrenör Aleksandar Trifunovic'in menajeri, yönetime ödeme yapılmazsa oyuncularının sözleşmelerini fesih edeceği restini çekti.