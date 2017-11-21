 Galatasaray, CCC Polkowice'yi konuk edecek – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Galatasaray, CCC Polkowice'yi konuk edecek

    Galatasaray, CCC Polkowice'yi konuk edecek

    , FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında yarın Polonya'nın CCC Polkowice ekibini konuk edecek.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Toplam 8 takımın mücadele ettiği grupta ilk dört haftada 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Galatasaray, averajla 3. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan CCC Polkowice ise averajla 6. sırada bulunuyor.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:10
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