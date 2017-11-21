Galatasaray, CCC Polkowice'yi konuk edecek

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Toplam 8 takımın mücadele ettiği grupta ilk dört haftada 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Galatasaray, averajla 3. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan CCC Polkowice ise averajla 6. sırada bulunuyor.