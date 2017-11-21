Galatasaray, CCC Polkowice'yi konuk edecek
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında yarın Polonya'nın CCC Polkowice ekibini konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Toplam 8 takımın mücadele ettiği grupta ilk dört haftada 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Galatasaray, averajla 3. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan CCC Polkowice ise averajla 6. sırada bulunuyor.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:10
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Arda-Asamoah’a beğeni!
Toplam 6
Yorum
ahmet Arda takıma gelmesin daha beter olur.
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 12
Yorum
gs eren iyi yerlerde durdu gomis pas verse adam iki gol atardı
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Moralsiz Sosa
Toplam 1
Yorum
devrim geçen yıl bir kaç maç oynayabilmiş ayrıca bu sene hazırlık kampı geçirmemiş sosa ya forma verilince takım,hoca,futbolcu ve taraftar kaybediy
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