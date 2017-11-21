Flaş gelişme! Adaylıktan çekildik...
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası adaylık dosyasını geri çekme kararı aldı.
İşte TBF'den yapılan açıklama:
"Türkiye Basketbol Federasyonu, aday olduğu 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası'ndan başvurusunu geri çekme kararı almıştır. 31 Ağustos 2017 de teslim edilen teklif dosyası ile resmi aday olan Türkiye, geçtiğimiz yıllarda başarı ile düzenlediği, 2001 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 2005 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2010 Erkekler Dünya Şampiyonası, 2014 Kadınlar Dünya Şampiyonası, 2017 Erkekler Avrupa Şampiyonası organizasyonları ardından, 2023 Dünya Şampiyonası için ayrılacak bütçeyi, Basketbol gelişim merkezi, tesisleşme, basketbolun ülkenin tamamına yayılması ve kulüplerin gelişimleri için harcama kararı almış, bu karar neticesinde Dünya Basketbol Federasyonu FIBA'ya bir mektup ile geri çekildiğini bildirmiştir. 2023 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke 9 Aralık 2017'de Cenevre'de yapılacak FIBA oylamasının ardından belirlenecektir" denildi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 18:33
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‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 11
Yorum
st_hal bu çocuk 18 yaşında 20 milyon ederse trabzonspordaki abdülkadir ömür 50 milyon eder heralde :)
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Lazar Markovic geri dönüyor
Toplam 10
Yorum
XXL BAŞKAN CELTA VİGODAN SİSTOYU ALIN KAÇIRMAYIN DERİM,VALBUENA SAĞA ÇEKİLEBİLİR..BİR SOL BEK VE SHAKDARDAN FRET DE ALINABİLİRSE DEYMEYİN KEYFİMİZE.
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 4
Yorum
Salih6107 Sayın Başkanım, kovun şu adamı, en az zararla kurtulun.Bunan bize fayda yok, anlayamadık mı hala.
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