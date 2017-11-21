FIBA’dan basketbola 30 milyon Avro yatırım
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi 18 Kasım’da gerçekleştirdiği toplantıda birçok konuda önemli kararlar aldı. Bu kararlar arasında milli takım oyuncularını ve kulüplerini korumak için spor alanındaki en büyük ve en kapsamlı geri ödeme planlarından birini tanıtan FIBA, düzenlediği yeni oyun takvimi için ise ilk dönemde birçok farklı alanda 30 milyon avronun üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.
FIBA 2019'DA ÖDÜL PARASI DAĞITILACAK
İcra Komitesi, FIBA'nın Yeni Oyun Sistemi'nin ilk devresinde (2017-2021) 30 milyon avrodan fazla küresel bir yatırım yapacağını, İsviçre'de gerçekleşen toplantıda onayladı. Bu, FIBA'nın, daha önce bazı Ulusal Federasyonlar için önemli bir maliyet yükü olan TV prodüksiyon ücretleri de dahil olmak üzere operasyonların temel maliyetlerini karşılamasını ve tüm oyuncular için sigorta yapmasını içeriyor.
Hali hazırda büyük TV pazarlarını temsil eden federasyonlar, bu sayede yayın haklarını yeniden dağıtma planından da yararlanacaklar. Kalan diğer katılımcı federasyonlar ise, dayanışma fonunun oluşturulması sayesinde, ilk defa minimum da olsa fayda sağlayacak. Komite, aynı zamanda, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda tüm katılımcı takımlara ödül parası dağıtılması kararını da onayladı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:03
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 19
Yorum
gs belhandaya oyun icinde hiç biey denilmiyomu ya
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Tudor'a 2 maç süre
Toplam 29
Yorum
ali Beşiktaşa yenildikten sonra tudoru göndermek sizi kurtarmaz sayın başkan. şampiyonluk gittikten sonra 10 tane tudor gitse ne olurr.
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‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 10
Yorum
onder cocugun top alip vermesinde belli iyi futbolcu adam topu ona gelmeden topu nereye atacagini biliyor salihi bitiren bu cocuguda bitirir aykut
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